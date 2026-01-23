Boundary Gold and Copper Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Boundary Gold and Copper Mining hat sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Boundary Gold and Copper Mining ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

