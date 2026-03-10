Boundless Bio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Boundless Bio hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boundless Bio -0,740 USD je Aktie generiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,600 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boundless Bio -3,850 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at