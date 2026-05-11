Boundless Bio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boundless Bio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,710 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at