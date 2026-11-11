Boundless Bio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Boundless Bio hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at