Bourbon legte Quartalsergebnis vor

Bourbon hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 94,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bourbon ein EPS von 81,47 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at