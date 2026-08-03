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03.08.2026 06:31:29
Bourbon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bourbon hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 59,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,21 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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