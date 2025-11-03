Bourbon stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bourbon hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 4,77 JPY gegenüber 8,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 24,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at