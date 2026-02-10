Boustead Holdings Berhad Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
ISIN: US1021062005
|
10.02.2026 01:32:12
Boustead gets SGX nod for Reit listing, eyes S$154.6 million gain from divestments
The initial portfolio of UI Boustead Reit will have 23 properties valued at about S$1.9 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
