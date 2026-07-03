MedTech Aktie
WKN DE: A1W9FQ / ISIN: FR0010892950
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03.07.2026 14:49:22
Boustead healthcare unit acquires majority stake in medtech company via S$6 million equity injection
Post-acquisition, UroMedTech will continue to operate under its existing brandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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