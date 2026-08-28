Boustead Heavy Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Boustead Heavy Industries veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,19 Prozent auf 30,9 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,2 Millionen MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at