Boustead Heavy Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Boustead Heavy Industries gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 56,4 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,7 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

