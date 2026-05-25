Boustead Holdings Berhad Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
ISIN: US1021062005
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25.05.2026 18:24:13
Boustead more than doubles H2 profit to S$197.7 million
It attributes this growth primarily to the sale of assets to UI Boustead ReitWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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