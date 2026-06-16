Boustead Singapore Aktie
WKN DE: A0Q8EY / ISIN: SG1X13940751
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16.06.2026 14:27:50
Boustead Singapore unit renews contract with Australian government for S$60 million
Move is expected to have a positive material impact on the profitability and earnings per share in the current financial year ending...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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