Boustead Singapore Aktie

Boustead Singapore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q8EY / ISIN: SG1X13940751

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16.06.2026 14:27:50

Boustead Singapore unit renews contract with Australian government for S$60 million

Move is expected to have a positive material impact on the profitability and earnings per share in the current financial year ending...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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