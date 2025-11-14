Boutiques mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boutiques hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,39 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at