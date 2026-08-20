Bouvet AS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bouvet AS hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,91 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bouvet AS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,930 NOK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 975,0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bouvet AS 968,7 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at