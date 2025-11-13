Bouvet AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bouvet AS hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,68 NOK gegenüber 0,760 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,92 Prozent auf 870,5 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 878,5 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at