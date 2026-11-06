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06.11.2026 06:31:28
Bouvet AS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bouvet AS ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bouvet AS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,58 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 NOK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 865,4 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bouvet AS 870,5 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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