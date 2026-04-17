Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Akquisition
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17.04.2026 16:44:39
Bouygues-Aktie schwächer: Gespräche zu Übernahme von Mobilfunkanbieter SFR
Das Angebot liegt damit um rund zwanzig Prozent über der ursprünglichen Offerte von 17 Milliarden Euro, die Altice im Oktober abgelehnt hatte. Drahi hatte eine Bewertung von mehr als 20 Milliarden Euro angestrebt. Altice France hat dem Konsortium bis zum 15. Mai Exklusivität für den Abschluss der Transaktion eingeräumt.
Der Deal würde den französischen Telekommarkt deutlich konsolidieren und die Zahl der großen Anbieter von vier auf drei reduzieren. Damit dürfte es zum Testfall für die Bereitschaft der Wettbewerbsbehörden für eine weitere Konzentration in dem Sektor werden.
Vorgesehen ist laut Mitteilung, dass Bouygues rund 42 Prozent der SFR-Vermögenswerte übernimmt, Iliad 31 Prozent und Orange 27 Prozent.
/err/stk/nas/he
PARIS (dpa-AFX)
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