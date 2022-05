Bouygues stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bouygues präsentierte in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,300 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bouygues ein EPS von 0,060 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,20 Milliarden EUR – ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bouygues 7,74 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 0,373 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7,95 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at