Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|
07.06.2026 00:16:57
Bouygues Telecom consortium agrees to buy Patrick Drahi’s SFR for €20.35bn
Bid from group including Orange and Free-Iliad faces showdown with antitrust regulators in Paris and BrusselsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!