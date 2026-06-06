Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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07.06.2026 00:16:57

Bouygues Telecom consortium agrees to buy Patrick Drahi’s SFR for €20.35bn

Bid from group including Orange and Free-Iliad faces showdown with antitrust regulators in Paris and BrusselsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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