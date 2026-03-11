Bovie Medical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bovie Medical hat sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bovie Medical ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,2 Millionen USD – ein Plus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bovie Medical 14,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,270 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,660 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 52,84 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Bovie Medical 48,10 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,297 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 52,40 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at