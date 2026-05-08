Bowhead Specialty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bowhead Specialty präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bowhead Specialty 154,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at