Bowater Aktie
WKN DE: 868969 / ISIN: US1021831003
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03.11.2026 13:11:55
Bowhead Specialty Holdings Inc. Q3 Income Falls
(RTTNews) - Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $12.94 million, or $0.38 per share. This compares with $15.18 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, Bowhead Specialty Holdings Inc. reported adjusted earnings of $18.37 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.3% to $171.77 million from $143.93 million last year.
Bowhead Specialty Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.94 Mln. vs. $15.18 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.45 last year. -Revenue: $171.77 Mln vs. $143.93 Mln last year.
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