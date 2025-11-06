|
06.11.2025 06:31:29
Bowhead Specialty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bowhead Specialty veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bowhead Specialty 0,360 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 143,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 116,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
