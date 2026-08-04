Bowhead Specialty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bowhead Specialty ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bowhead Specialty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bowhead Specialty mit einem Umsatz von insgesamt 162,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at