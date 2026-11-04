Bowhead Specialty veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bowhead Specialty hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bowhead Specialty 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 170,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at