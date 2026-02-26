Bowhead Specialty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bowhead Specialty äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Bowhead Specialty einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bowhead Specialty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,9 Millionen USD im Vergleich zu 119,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 549,55 Millionen USD – ein Plus von 29,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bowhead Specialty 425,66 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 694,84 Millionen USD geschätzt.

