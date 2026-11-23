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23.11.2026 06:31:29
Bowim hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bowim hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,02 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,570 PLN je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 462,5 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 436,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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