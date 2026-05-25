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25.05.2026 06:31:29
Bowim: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bowim hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 PLN. Im Vorjahresviertel waren -0,100 PLN je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 444,9 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 418,1 Millionen PLN.
Redaktion finanzen.at
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