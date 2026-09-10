Bowim: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bowim lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,46 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bowim 0,020 PLN je Aktie verdient.

Bowim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 458,2 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at