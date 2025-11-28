Bowim vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bowim präsentierte in der am 27.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Bowim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bowim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 436,7 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 468,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at