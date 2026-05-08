Bowlero A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bowlero A präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 342,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bowlero A 339,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at