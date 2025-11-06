Bowlero A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bowlero A hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bowlero A mit einem Umsatz von insgesamt 292,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at