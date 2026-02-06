Bowlero A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bowlero A lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 306,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 300,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at