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12.06.2026 06:31:29
Bowlin Travel Centers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Bowlin Travel Centers präsentierte in der am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Bowlin Travel Centers hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 8,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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