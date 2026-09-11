Bowlin Travel Centers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bowlin Travel Centers hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bowlin Travel Centers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,4 Millionen USD – ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bowlin Travel Centers 9,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at