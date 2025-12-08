Bowlin Travel Centers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bowlin Travel Centers präsentierte in der am 05.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Bowlin Travel Centers hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Bowlin Travel Centers im vergangenen Quartal 7,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bowlin Travel Centers 7,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at