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07.05.2026 06:31:29
Bowman Consulting Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bowman Consulting Group äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 112,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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