Bowman Consulting Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bowman Consulting Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Bowman Consulting Group im vergangenen Quartal 148,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bowman Consulting Group 126,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at