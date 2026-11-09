|
09.11.2026 06:31:29
Bowman Consulting Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bowman Consulting Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Bowman Consulting Group im vergangenen Quartal 148,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bowman Consulting Group 126,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!