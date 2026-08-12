Bowman Consulting Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bowman Consulting Group hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 146,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at