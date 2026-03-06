|
Bowman Consulting Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bowman Consulting Group hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent auf 129,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,730 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 490,02 Millionen USD, während im Vorjahr 426,56 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
