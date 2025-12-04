Box: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Box hat am 02.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite standen 301,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 275,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at