Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
|
14.08.2026 14:45:01
Box COO Olivia Nottebohm Sells 5,834 Shares for $188,500
Olivia Nottebohm, Chief Operating Officer of Box, Inc. (NYSE:BOX), reported a sale of 5,834 shares of Class A Common Stock on Aug. 7, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($32.31); post-transaction value based on August 07, 2026, market close ($33.24).Box, Inc. is an established cloud infrastructure software provider with $1.2 billion in TTM revenue and a market capitalization of $4.6 billion, demonstrating profitability with $125 million in net income. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Box
Analysen zu Box
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Box
|28,27
|-2,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.