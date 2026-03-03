Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
|
03.03.2026 22:16:03
Box Inc Announces Decline In Q4 Profit
(RTTNews) - Box Inc (BOX) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $68.49 million, or $0.47 per share. This compares with $168.07 million, or $1.12 per share, last year.
Excluding items, Box Inc reported adjusted earnings of $71.98 million or $0.49 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $305.87 million from $279.52 million last year.
Box Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $68.49 Mln. vs. $168.07 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $1.12 last year. -Revenue: $305.87 Mln vs. $279.52 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.36 Next quarter revenue guidance: $ 304 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Box
|
02.03.26
|Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Box informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.12.25
|Ausblick: Box legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)