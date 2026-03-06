Box öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Box hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,47 USD. Im letzten Jahr hatte Box einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.

Box hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 305,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 279,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,580 USD. Im Vorjahr waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,18 Milliarden USD gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at