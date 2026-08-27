Box präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Box hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 321,2 Millionen USD gegenüber 294,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at