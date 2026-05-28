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28.05.2026 06:31:29
Box veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Box hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Box in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 305,9 Millionen USD im Vergleich zu 276,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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