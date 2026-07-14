Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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14.07.2026 19:23:01
Box vs. DocuSign: What Quarterly Revenue Trends Tell Investors About These Software Companies
Box (NYSE:BOX) provides a cloud-based software platform that helps organizations securely manage and collaborate on digital content.It recently launched workflow automation tools and expanded its geographic footprint, while reporting an 80% gross margin for the quarter ended April 30, 2026.DocuSign (NASDAQ:DOCU) offers electronic signature software and an extensive suite of tools for digital agreement management to businesses globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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