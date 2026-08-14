Boxlight A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boxlight A hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -55,080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at