Boxlight A lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,78 USD. Ein Jahr zuvor waren -67,680 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 29,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at